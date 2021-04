Calciomercato Inter, Aguero gratis | Sanchez 'finanzia' il colpo

L’Inter potrebbe mettere le mani su Sergio Aguero con l’addio di Alexis Sanchez: ecco tutti i dettagli dell’operazione

Il progetto Superlega è naufragato, almeno per il momento, e i grandi club devono rinforzarsi senza gli incassi della nuova competizione. L’idea, però, di sfruttare le occasioni che presenta il mercato per affrontare al meglio la prossima Champions League è ancora in piedi. Ed è per questo il nome di Sergio Aguero è molto caldo per le big italiane, soprattutto Juventus e Inter. Sono in piedi anche piste spagnole, come per esempio il Barcellona, che vorrebbe fare un regalo al suo amico Lionel Messi.

Inter in vantaggio per Aguero

Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘, l’Inter è molto interessata a Sergio Aguero e il giocatore è stato anche proposto al club nerazzurro, così come alla Juventus e al Barcellona. Tuttavia, i problemi economici di Marotta potrebbero indurlo a cedere un big in vista della prossima estate. Ad Aguero va garantito uno stipendio da almeno 7 milioni di euro per due anni. Ed è per questo che, con l’addio di Alexis Sanchez -che percepisce lo stesso ingaggio- potrebbe esserci l’offensiva decisiva e il sorpasso concreto alla Juve e al Barça.