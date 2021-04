Calciomercato Inter, colpo low cost | L’ex Manchester City può tornare in Italia!

Lo Schalke 04 retrocede dalla Bundesliga dopo 30 anni. Occasione Inter per riportare Nastasic in Serie A: tutti i dettagli

Dopo ben trent’anni, lo Schalke 04 deve salutare la Bundesliga. È già aritmetica la retrocessione della storica società tedesca, che sta vivendo una stagione da incubo. La squadra di Gelsenkirchen ha ottenuto 13 punti in 30 partite di Bundes, con addirittura due vittorie e solo 18 gol fatti. Il club sarà dunque chiamato a ripartire e ricostruire dalla Zweite Liga, la seconda divisione tedesca, perdendo inevitabilmente i suoi migliori giocatori. Uno di questi è Matija Nastasic, vecchia conoscenza della Serie A ed ex Fiorentina. Il 28enne sarà con ogni probabilità tra i big che lasceranno lo Schalke, ed una possibile pista per il suo futuro porta all’Inter di Antonio Conte. Ecco tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, occasione Nastasic | Tutti i dettagli

Tra i giocatori che hanno deluso le aspettative in casa Inter c’è sicuramente Kolarov. Il difensore serbo difficilmente sarà confermato in nerazzurro, e al suo posto, per affiancare Bastoni, potrebbe arrivare proprio l’esperto connazionale in uscita dallo Schalke 04. L’ex Fiorentina e Manchester City ha un contratto in scadenza nel 2022 e può liberarsi per una cifra piuttosto bassa, di circa 5 milioni di euro. Un’importante occasione low cost per l’Inter e Conte, considerata anche la situazione economica del club. Ecco tutti i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Nastasic rappresenta il profilo ideale per rinforzare il reparto difensivo e, grazie alla sua esperienza, affiancare Bastoni nel suo continuo percorso di crescita. Un’importante pedina, insomma, per le rotazioni di Conte in vista del ritorno delle tre competizioni. Occhi puntati, dunque, sull’occasione Nastasic in casa Inter. Staremo a vedere.