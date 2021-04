Il calciomercato può generare un giro interessante di attaccanti con protagonista la Juventus: vicino il riscatto di Morata, con un bomber della Serie A destinato all’Atletico

Il calciomercato entra nel vivo e le società pianificano le mosse da attuare in estate. Tavoli già aperti e trattative avviate, in un mese di giugno che si preannuncia intenso, nonostante le difficoltà economiche. Prevista una girandola importante di attaccanti che coinvolge direttamente anche la Juventus: i bianconeri potrebbero essere avvantaggiati da una trattativa per il riscatto di Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, si lavora al riscatto di Morata

La Juventus è in lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League: la dirigenza, in caso di obiettivo raggiunto, vuole finanziare una campagna acquisti importanti, ma c’è un giocatore che potrebbe essere confermato al centro dell’attacco. Il riferimento è ad Alvaro Morata, protagonista di otto gol in campionato, uno solo però nelle ultime sette giornate. Lo spagnolo, però, si è fatto valere anche in Europa e la Juventus è pronta a riscattarlo, ma ad una condizione.

L’Atletico Madrid – proprietario del cartellino – chiede 45 milioni per il riscatto definitivo, ma la Juventus, per la fumata bianca, vorrebbe pagarlo la metà (20-25 milioni). Una trattativa che, letta così, avrebbe poche chance di successo. Ma questa volta le cose potrebbero andare diversamente. La squadra di Simeone, infatti, ha messo nel mirino Andrea Belotti, attaccante classe 1993 e con un contratto con il Torino sino al 2022.

Calciomercato Juventus, Belotti all’Atletico Madrid

L’Atletico vuole Belotti, valutato dal presidente Cairo non meno di 30-35 milioni: il ‘Gallo’ è il capitano granata ed ha realizzato 12 gol in campionato. L’undici di Simeone potrebbe agevolare la cessione di Morata per poi reinvestire i soldi della Juventus – 20-25 milioni – in parte del cartellino di Belotti. Gli spagnoli potrebbero quindi aprire allo sconto e con il tesoretto accumulato presentarsi alla porta del Torino.

Un discorso in divenire, ma che potrebbe diventare realtà nelle prossime settimane, con tutte le parti che ne uscirebbero contente. Da definire, però, la posizione del Torino su Belotti: 40 milioni per un giocatore in scadenza nel 2022 non sono pochi, ma Cairo dovrebbe trovare in fretta un sostituto all’altezza.