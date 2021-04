Dopo l’esonero dal Tottenham, José Mourinho potrebbe tornare ad allenare in Serie A, ma attenzione alla concorrenza dall’estero

Il pareggio contro l’Everton di Carlo Ancelotti è costato caro allo Special One: José Mourinho, infatti, da lunedì non è più l’allenatore del Tottenham per scelta dello stesso club londinese. Ma per uno dei principali autori del triplete del 2010 dell’Inter non è tutto perduto, anzi. Il portoghese, classe 1963, è molto corteggiato da diverse squadre, che potrebbe investire nella prossima finestra di calciomercato per poterlo portare alla propria corte. Tra queste anche una società di Serie A, che sta già pensando alla stagione 2021-2022.

Calciomercato, la Roma pensa a Mourinho | Attenzione alla concorrenza

L’avventura di Paulo Fonseca alla Roma, infatti, potrebbe vedere i titoli di coda anzitempo. L’allenatore portoghese, che pure ha raggiunto la semifinale di Europa League battendo l’Ajax di Ten Hag, non sta facendo molto bene in campionato. Settimi in classifica, i giallorossi hanno perso punti importanti per strada e la qualificazione alle prossime competizioni Uefa – Champions League o Europa cadetta che sia – è tutt’altro che scontato.

I capitolini, quindi, che non vogliono ripetere quest’esperienza, stanno attenzionando anche il profilo di José Mourinho per la panchina. Ma il mister, che ha vinto la coppa dalle grandi orecchie prima con il Porto e poi con l’Inter, non è l’unico nome presente nelle liste di Tiago Pinto. Con lui ci sono anche due personaggi illustri, come Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, entrambi fermi dopo l’esonero da parte della Juventus.

E in effetti, lo Special One, se non dovesse tornare in Serie A, avrebbe anche lui un elenco di corteggiatrici non da poco, secondo quanto riportano in un tweet i media scozzesi di ‘The Transfer Window Podcast’. “Il Celtic si avvicina per la prima volta a José Mourinho – scrivono su Twitter -. Anche la Roma e il Valencia sono interessate ad assumere l’allenatore vincitore di due Champions League”.

Celtic make first approach to Jose Mourinho following Tottenham Hotspur dismissal.

AS Roma and Valencia also interested in hiring the double Champions League winning coach. https://t.co/neuNUAeYuIhttps://t.co/oaFd20739L pic.twitter.com/nggRSKYeu3 — The Transfer Window Podcast (@TransferPodcast) April 23, 2021

Al momento, insomma, l’idolo di molti interisti non avrebbe che da scegliere. I suoi ex tifosi, però, riuscirebbe a perdonargli lo sgarbo di passare alla Roma?