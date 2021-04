L’Atalanta travolge il Bologna e mette scavalcando il Milan in vista del posticipo di domani sera

L’Atalanta ospita il Bologna per il posticipo della domenica di Serie A. Al Gewiss Stadium la squadra di Gian Piero Gasperini travolge la squadra emiliana per 5-0 dimostrando uno strapotere invidiabile e scavalcando momentaneamente il Milan al secondo posto in classifica.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, accelerata per il bomber | I dettagli

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Marotta ci prova per Milinkovic | Scambio e cash per la Lazio

Atalanta-Bologna 5-0 | Tabellino marcatori e classifica

Il primo tempo si apre con il gol di Malinovskyi che segna il suo terzo gol consecutivo dopo quelli contro Juventus e Roma. Raddoppia Muriel su calcio di rigore spianando la strada alla ‘Dea’ per il secondo tempo. Nella ripresa, infatti, continua lo show dell’Atalanta con due gol in 3 minuti, Freuler prima e Zapata dopo. Chiude la festa Mirancuk mettendo il sigillo sul match. Vittoria spettacolare dei nerazzurri che scavalcano momentaneamente il Milan al secondo posto in attesa di Lazio-Milan di domani sera.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, indizio sul futuro | Doppia strada per Conte!

ATALANTA-BOLOGNA 5-0

22′ Malinovskyi, 44′ Muriel (R), 57′ Freuler, 59′ Zapata, 73′ Mirancuk

CLASSIFICA:

INTER 79- ATALANTA 68- MILAN* 66- JUVENTUS 66- NAPOLI* 63- LAZIO** 58- ROMA 55- SASSUOLO 52- SAMPDORIA 42- VERONA 41- UDINESE 39- BOLOGNA 38- GENOA 36- FIORENTINA 34- SPEZIA 33- TORINO 31- CAGLIARI 31- BENEVENTO 31- PARMA 20- CROTONE 18