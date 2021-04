L’Inter è pronto all’accelerata per il giovane centravanti italiano come riportato dalla Spagna

Le ultime prestazioni di Giacomo Raspadori stanno attirando l’attenzione dei principali club italiani. Il giovane attaccante classe 2000 ha messo a segno 4 gol in questo campionato ma la doppietta contro il Milan a San Siro ha fatto salire notevolmente il suo valore. Ad oggi il giovane centravanti deve ancora crescere ma è già considerato uno dei prospetti più interessanti della Serie A.

Calciomercato Inter, accelerata per Raspadori

Secondo le informazioni riportate da ‘todofichajes.com’, l’Inter sarebbe la prima pretendente e infatti sembra che sti accelerando le operazioni e i contatti con il Sassuolo. Raspadori è già nei piani del club nerazzurro da diverso tempo ma le prestazioni delle ultime settimane hanno portato Beppe Marotta ad intensificare i contatti con il club nero verde.

Il Sassuolo è consapevole delle potenzialità del ragazzo e sa che sarà molto difficile trattenerlo davanti ai corteggiamenti di club di questo calibro. Anche la Juventus sembra in corsa per Raspadori ma dalla Spagna sembra che l’Inter sia in vantaggio anche sui bianconeri. L’attaccante emiliano ha ancora diverse partite di campionato per mettere in mostra le sue qualità e aumentare il suo valore attuale. Il Sassuolo chiede 15 milioni per lasciarlo andare che garantirebbero una grande plusvalenza, ma chissà che con le ultime prestazioni la richiesta del club emiliano non possa aumentare.