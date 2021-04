La Juventus pensa ad uno scambio di calciomercato con il Barcellona: il club spagnolo dice no a Busquets, ma è pronto ad una nuova offerta per Bonucci

La Juventus è concentrata sul campo e sull’obiettivo quarto posto da mettere in cassaforte. La squadra di Pirlo deve conquistarsi il traguardo nelle ultime giornate, ma intanto la società guarda al mercato. L’estate vedrà protagonisti i bianconeri, chiamati a rivoluzionare una rosa andata troppe volte in difficoltà in questa stagione. Operazioni in tutti i reparti ed idea di uno scambio con il Barcellona che può prendere piede.

Calciomercato Juventus, scambio con il Barcellona

Tra le zone di campo da rinforzare c’è la difesa, la migliore in Serie A dopo 32 giornate insieme all’Inter, ma a volte andata in difficoltà. Il sacrificato potrebbe essere Leonardo Bonucci, classe 1987 e con un contratto sino al 2024. Il bianconero ha faticato a trovare continuità, ma la sua qualità è fuori discussione, tanto che il centrale ha ancora tanto mercato in Europa. Sulle sue tracce si è messo il Barcellona, dando spazio ad una possibile trattativa.

La Juventus pensa ad uno scambio di difensori con il Barcellona e per Bonucci ha chiesto Sergio Busquets, centrocampista di un anno più giovane e che può essere impiegato anche sulla linea arretrata. Il catalano è però un perno della squadra di Koeman e ha detto no alla proposta, rilanciando però una nuova offerta. Il Barcellona offre uno tra Umtiti o Lenglet per Bonucci.

Calciomercato Juventus, doppia proposta dal Barcellona

Samuel Umtiti è un difensore di livello, classe 1993, ma da valutare sono le sue condizioni fisiche: il giocatore è incline agli infortuni e fatica a trovare continuità di prestazione. Più affidabile Clement Lenglet, francese classe 1995 protagonista di 28 presenze in campionato. Il difensore deve però crescere e in coppia con de Ligt la Juventus perderebbe esperienza, assicurandosi però una coppia solida per le prossime stagioni.

La trattativa è aperta, ma c’è ancora da lavorare. Juventus e Barcellona aspettano la fine dei campionati per sedersi attorno al tavolo e trattare. Lo scambio si può fare, ma c’è da trovare la piena intesa sui nomi coinvolti: quel che è certo è che Bonucci potrebbe lasciare Torino.