Sia la Juventus che la Roma sono pronte a cogliere un’occasione in Premier League: l’arrivo di un bomber ne libera un altro

Si inizia a lavorare in casa Juventus per far in modo che prenda vita la rivoluzione nel prossimo calciomercato estivo. Infatti la rosa bianconera potrebbe veder cambiare diversi interpreti, per fare in modo di tornare competitivi sia in campionato che in Champions League, qualora la qualificazione attraverso il piazzamento nei primi quattro posti riesca ad arrivare. Uno dei reparti che la società juventina vorrebbe rinforzare è certamente l’attacco, con il futuro di Alvaro Morata ancora tutto da decidere.

Così a finire nel mirino bianconero è un attaccante della Premier League, che sembrerebbe ormai destinato a lasciare il proprio club attuale. Oltre alla Juventus però è forte anche l’interesse della Roma, che è in cerca dell’erede di Edin Dzeko.

Calciomercato Juventus e Roma, Plea all’Arsenal libera Lacazette: occasione per le italiane

Le strade di Juventus e Roma nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbero nuovamente incrociarsi. Infatti dopo che nelle ultime finestre per i trasferimenti il bomber Edin Dzeko è stato vicino a lasciare la capitale per approdare in bianconero, ora i due club potrebbero sfidarsi per un bomber, che ovviamente non è il bosniaco.

Questo sarebbe Alexandre Lacazette, attaccante di proprietà dell’Arsenal, che in questa stagione ha collezionato 39 presenze e messo a segno 17 gol e 3 assist. Il bomber francese sembrerebbe vicino a dire addio ai ‘Gunners’, che si apprestano all’acquisto di Alexandre Plea, bomber del Borussia Moenchengladbach. L’arrivo dalla Bundesliga del nuovo attaccante metterebbe alla porta definitivamente Lacazette, con Roma e Juventus pronte ad approfittarne, anche se ovviamente il suo acquisto non sarà facile, vista la caratura internazionale dell’attaccante.