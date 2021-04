Il calciomercato della Juventus prende già forma, con largo anticipo rispetto alla riapertura ufficiale della sessione estiva. Con la stagione in corso da chiudere nel migliore dei modi e blindando la qualificazione alla Champions League, per i bianconeri la priorità restano i rinforzi da regalare a Pirlo tra pochi mesi: in tal senso, occhi nella Capitale per un clamoroso doppio scambio

Achiviato il match contro la Fiorentina, per la Juventus è già tempo di pensare al prossimo calciomercato. Un’estate, quella bianconera, all’insegna del cambiamento dopo una stagione decisamente deludente con Pirlo alla guida della squadra torinese. In tal senso, occhi puntati in casa Roma dove Paratici ha messo nel mirino due obiettivi da assaltare nei prossimi mesi: non solo Zaniolo per il maxi scambio pensato dalla Juventus.

Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo: maxi scambio con la Roma

Nicolò Zaniolo rimane uno dei grandi sogni estivi della Juventus. Il 22 giallorosso rientrerà tra circa un mese dopo un lunghissimo infortunio ma l’interesse bianconero per il talento della Roma rimane vivo. Non solo Zaniolo, valutato 45-50 milioni dal club capitolino, sul taccuino di Paratici che guarda con interesse anche a Gianluca Mancini. Il polivalente difensore, all’occorrenza centrocampista, è uno dei perni di Fonseca ed ha una valutazione vicina ai 30 milioni.

Ecco perchè la società bianconera potrebbe valutare un maxi scambio, mettendo sul piatto due profili tra tre a scelta. I ‘sacrificabili’ sarebbero Weston McKennie, il cui cartellino vale circa 30 milioni, Daniele Rugani e Federico Bernardeschi. Per il centrale in prestito al Cagliari e che potrebbe fare rientro a Torino a giugno, la cessione definitiva pare inevitabile: la Juventus valuta il suo cartellino 15 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece Bernardeschi, è ormai fuori dai piani di Pirlo e l’ipotesi Roma per l’esterno (valutato 20 milioni) potrebbe prendere forma nelle prossime settimane. Un doppio sacrificio, oltre ad un ricco conguaglio cash, per convincere la società di Friedkin a rinunciare a Zaniolo e Mancini: la Juventus intende provarci, tutto è nelle mani della Roma.