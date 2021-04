Il calciomercato di Juventus ed Inter può prendere forma con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva: clamorosa occasione dalla Spagna, il top player può sbarcare con un forte sconto il prossimo luglio

Un duello sul campo che sta vedendo la netta vittoria dell’Inter, ormai ad un passo dal rompere l’egemonia bianconera durata, in Serie A, per nove anni consecutivi. Dal campo al calciomercato, Juventus e Inter possono tornare a darsi battaglia per un nome già accostato al calcio italiano nella passata stagione: occasione Griezmann, il Barcellona pronto a cederlo.

Calciomercato Juventus e Inter, ‘occasione’ Griezmann: cifre e dettagli

Uno scenario estivo quello che riguarda Antoine Griezmann e che può favorire l’addio al Barcellona, riportando la suggestione per Inter e Juventus in vista del prossimo anno. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, oltre ai cartellini di Umtiti e Coutinho il Barcellona ha bisogno di fare cassa per pensare ai rinforzi. Una cessione che potrebbe portare diversi milioni nelle casse blaugrana è certamente quella di Antoine Griezmann, accostato l’anno scorso ai club italiani e il cui rendimento altalenante lo porterà lontano dai catalani.

Laporta ha intenzione di fare cassa con l’ex Atletico ma deve fare i conti con le alte pretese di ingaggio di Griezmann in quella che sarà la sua nuova squadra. L’attaccante, infatti, per lasciare Barcellona vuole che la sua futura squadra gli garantisca lo stesso faraonico ingaggio (23 milioni a stagione). Per facilitare l’addio, il presidente blaugrana ha intenzione di cedere Griezmann per una cifra inferiore ai 60 milioni: un’occasione che fa gola a diversi top club d’Europa, in primis proprio Juventus e Inter.

Situazione quindi in divenire, Griezmann può salutare il Barcellona: sogno tutto italiano, con bianconeri e nerazzurri alla finestra per il 30enne di Macon. In questa stagione l’attaccante ha messo a segno 18 reti, con 11 assist vincenti in 45 presenze complessive: il club spagnolo ha però intenzione di puntare sulla permanenza di Dembelè, sacrificando proprio Griezmann.