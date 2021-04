L’Inter di Antonio Conte, sempre più lanciata verso la conquista del 19esimo titolo della sua storia potrebbe soffiare un obiettivo di calciomercato alla Juventus di Fabio Paratici: stiamo parlando di Gianluca Scamacca, gigante dell’attacco del Genoa di Davide Ballardini in prestito dal Sassuolo di Roberto De Zerbi. Le ultime sui trasferimenti del campionato italiano di Serie A



Sembra davvero l’anno dell’Inter dopo un decennio di sofferenze fra gestioni fallimentari e acquisti sbagliati in sede di calciomercato. I nerazzurri, nel nuovo corso targato Conte-Marotta, hanno prima centrato il secondo posto alle spalle della Juventus lo scorso campionato, e quest’anno, dopo un duello con i cugini del Milan, si sono fatti largo creando il vuoto nella corsa alla vittoria del campionato italiano di Serie A.

Una batosta per la Juventus di Andrea Agnelli che, con l’arrivo di Andrea Pirlo, non è stata in grado di mostrare la continuità espressa, nonostante fosse in forma minore rispetto al passato, con Maurizio Sarri in panchina. L’Inter però avrebbe intenzione di beffare nuovamente i bianconeri stavolta in sede di calciomercato. I nerazzurri potrebbero infatti mettere i loro occhi sul talento di Gianluca Scamacca, pallino dei bianconeri da mesi.

Calciomercato Inter, assalto a Scamacca | I dettagli

Gianluca Scamacca, in vista di una volontà di tornare in Champions League da protagonista il prossimo anno, potrebbe essere l’uomo giusto per far rifiatare Romelu Lukaku, stella della rosa della Beneamata. Il classe 1999 vorrebbe però un ruolo più centrale che arriverebbe soprattutto nel caso in cui, per esigenze economiche, l’Inter si dovesse privare del cartellino di Sanchez. A proposito di discorsi economici, la valutazione di Scamacca si aggira attorno ai 30 milioni di euro.

Una cifra attualmente inarrivabile per l’Inter che, per beffare la Juventus, potrebbe anche mettere sul piatto qualche contropartita interessante oltre ai soliti noti, basti pensare ad esempio ad Andrea Pinamonti, che non ha mai davvero trovato spazio con la maglia nerazzurra in questa stagione.