La Juventus è sempre alla ricerca di occasioni per rimpolpare la rosa anche in ottica giovani: occhio al nome a sorpresa per l’attacco

La Juventus continua la rincorsa alla Champions League. È arrivata, però, una nuova frenata stavolta contro la Fiorentina, con il match terminato sul risultato di 1-1. I bianconeri non si sono resi protagonisti di una buona prestazione nel complesso e non hanno saputo rimediare del tutto al gol di Vlahovic su rigore alla mezz’ora della prima frazione di gioco. Non è stato vendicato, quindi, lo 0-3 dell’andata all’Allianz Stadium. Aumentano, perciò, le preoccupazioni per il finale di stagione, ma la società nel frattempo non si distrae da temi riguardanti il calciomercato. La dirigenza studia possibili occasioni anche a proposito di giovani promettenti. Ci sarebbe una novità interessante in questo senso: vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, occhio al talento dall’Argentina

Juventus alla ricerca di grandi colpi e non solo. La società, infatti, monitora anche opportunità per la rosa del futuro, con molti giovani promettenti tenuti sotto osservazione. Stando a quanto riferisce ‘TNT Sports’, i bianconeri sarebbero sulle tracce di un talento argentino. Il profilo in questione è quello di Facundo Farias, trequartista – utilizzato anche da mezza punta – in forza al Club Atletico Colon. Sta trovando continuità di rendimento nella Copa de La Liga 2021, di cui è considerato una delle primissime rivelazioni. Si tratta, inoltre, di un classe 2002 e in stagione, fino ad ora, ha accumulato 8 presenze condite da 1 gol e 3 assist. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2022, ma il club attuale pare sia intenzionato a blindarlo prolungando l’accordo. Il valore di mercato, stando a quanto riferisce ‘Transfermarkt’, si attesta sugli 1,10 milioni di euro. Vedremo come deciderà di muoversi eventualmente la Juventus, sempre molto attenta anche ai giovani talenti.