Calciomercato Juventus, Ronaldo è un peso | Colpo Giroud

La Juventus potrebbe mettere le mani su Olivier Giroud, ma Cristiano Ronaldo potrebbe andar via: i dettagli

Questa stagione ha dimostrato che la Juventus è una squadra incompleta, soprattutto nel reparto offensivo. Gli infortuni hanno dato problemi ad Andrea Pirlo, che non ha potuto contare su un centravanti in grado di sostituire o comunque dare il cambio ad Alvaro Morata. Ecco perché il ds Fabio Paratici si è messo all’opera per la prossima sessione di mercato, dopo che i problemi economici hanno impedito di fare mercato in entrata. Uno dei nomi valutati seriamente è Olivier Giroud, non particolarmente gradito a Cristiano Ronaldo.

Juventus, colpo Giroud: ‘problema’ Ronaldo

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, la Juventus vuole ingaggiare Olivier Giroud a parametro zero. L’attaccante francese andrà in scadenza con il Chelsea tra pochi mesi e il club bianconero lo ritiene un ottimo elemento, a differenza di Cristiano Ronaldo. Il portoghese avrebbe voluto un compagno di reparto più giovane, ma alla Juve pensano che il suo tempo a Torino sia finito dopo gli ultimi fallimenti in Champions League. L’esperienza di Giroud ha convinto Agnelli e Paratici a puntare su di lui e dopo il suo eventuale ingaggio, si lotterà affinché l’UEFA non sanzioni il club per la Superlega. E nei prossimi anni potrebbe non esserci Ronaldo, ormai ritenuto un ‘peso’.