Juventus e Milan continuano a lavorare sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione: possibile colpo a centrocampo, duello a distanza

Saranno settimane intense per Milan e Juventus. Le due big della Serie A sono molto concentrate per arrivare tra le prime quattro del campionato italiano per ipotecare così la qualificazione alla prossima Champions. Anche sul fronte calciomercato le due compagini sono molto attive per puntellare la rosa a disposizione rispettivamente di Pioli e Pirlo, sempre più a rischio addio.

Calciomercato Juventus e Milan, Brandt può dire addio: la situazione

Come svelato dal tabloid inglese “The Sun” l’Arsenal avrebbe messo sul piatto circa 25 milioni di euro per il centrocampista del Borussia Dortmund, Julian Brandt, che potrebbe dire addio al termine della stagione. Finora ha messo a segno tre gol conditi da due assist vincenti complessivamente con la maglia giallonera e sarebbe così propenso ad ascoltare le offerte delle altre big d’Europa.

La suggestione potrebbe arrivare anche per Milan e Juventus, che sono sempre alla ricerca di un profilo top per rinforzare il centrocampo. Il giocatore tedesco, classe 1996, è pronto anche per una nuova avventura lontana dalla Bundesliga per imporsi definitivamente in maniera totale. Un giocatore capace di fare la differenza in ogni posizione del campo: dal centrocampo in su ha ricoperto diversi ruoli incidendo sia in fase di costruzione che in quella di rifinitura. In fase di finalizzazione dovrà migliorare ancor di più per essere mortifero anche negli ultimi metri.

Saranno così giorni intensi per le due big della Serie A, pronte sempre ad essere protagoniste in vista della prossima stagione. La Juventus ha bisogno di mettere a segno acquisti notevoli per invertire il trend deludente degli ultimi mesi sotto la gestione Pirlo.