Il Psg comunica il rinnovo di Keylor Navas fino al 2024: si chiude la porta per il big

Il Paris Saint-Germain comunica il rinnovo di Keylor Navas. Il portiere 34enne costaricano, ha prolungato il suo contratto di un altro anno rispetto al precedente accordo fino al 2023. Il comunicato del club è arrivato attraverso un tweet sul sito ufficiale del club.

Calciomercato Milan, Navas chiude le porte a Donnarumma

Il rinnovo dell’ex portiere del Real Madrid cambia lo scenario di Gianluigi Donnarumma. L’estremo difensore del Milan non ha ancora rinnovato con il club rossonero che ha offerto 8 milioni a stagione ma Mino Raiola sta temporeggiando. Il Milan non intende più rilanciare rispetto all’ultima offerta ma la strategia di Raiola in ottica Psg potrebbe sfumare visto il rinnovo di Navas.

Il futuro di Donnarumma è ancora tutto da scrivere ma certamente il Psg, una delle squadre candidate a puntare su di lui, sembra aver cambiato i suoi piani, puntando ancora una volta sull’esperienza di Keylor Navas.