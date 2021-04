Il Milan ha recentemente piazzato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. In estate ripartirà la caccia al vice dello svedese che potrebbe arrivare dalla Serie A

Il Milan scenderà in campo questa sera contro la Lazio per chiudere la 33/a giornata di Serie A. Sfida ostica e determinante nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. I rossoneri scenderanno però in campo senza il leader tecnico Zlatan Ibrahimovic, al momento ai box, e reduce però dal rinnovo di contratto col club meneghino. Pioli infatti potrà contare sul gigante svedese anche per quanto concerne la prossima stagione, quando però ci sarà bisogno anche di un’alternativa all’altezza. Mandzukic si gioca in questo rush finale le sue carte residue, dopo tanti problemi fisici e prestazioni sotto ritmo. Maldini e soci intanto sondano il terreno a caccia di altri centravanti che per caratteristiche possano ricordare proprio Ibra. La soluzione potrebbe arrivare dal campionato italiano. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, derby con l’Inter: occhi su Gaich

Mentre il Milan lotta per un posto europeo, il Benevento dell’ex rossonero Pippo Inzaghi è in piena corsa per non retrocedere. I campani hanno dilapidato un corposo vantaggio in classifica in virtù di una seconda parte di stagione ampiamente deludente, esaltata solamente dal successo contro la Juventus firmato da Adolfo Gaich. Proprio il bomber argentino classe 1999 potrebbe tornare ad essere pedina interessante per lo stesso Milan, soprattutto considerata la complicata situazione dei giallorossi. Il Benevento è scivolato infatti al terzultimo posto, e col Cagliari in ripresa lo spettro retrocessione è piuttosto concreto.

In caso di clamoroso ritorno in Serie B il riscatto di Gaich inevitabilmente salterebbe, in virtù anche delle grandi ambizioni del ragazzo che vorrebbe calcare altri palcoscenici. In questa eventualità proprio i rossoneri tornerebbero in auge dopo averlo seguito sia di recente che nelle sue passate avventure. L’argentino ex CSKA per caratteristiche fisiche ricorda proprio Ibrahimovic, e alla luce di talento, età e margini di miglioramento potrebbe rappresentare l’opzione giusta in caso di addio prematuro al Benevento. Il ritorno di fiamma non basta: da battere anche l’eventuale concorrenza dell’Inter in un vero e proprio derby.