La Roma potrebbe mettere le mani su Nahitan Nandez: emergono novità sul futuro del centrocampista uruguaiano

I Friedkin dopo l’acquisizione della Roma da James Pallotta stanno pensando di rinforzare la rosa in vista del prossimo mercato. Il campionato finora è stato deludente e solo il percorso in Europa League può portare la qualificazione in Champions. Ma Tiago Pinto è al lavoro per il prossimo campionato e, al di là della scelta del post Fonseca, si sta valutando anche il colpo di mercato per il centrocampo.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.it, il nome di Nahitan Nandez è ritornato in voga per la Roma. C’è infatti una promessa tra l’uruguaiano e il Cagliari per la cessione in caso di salvezza. Il centrocampista ha una clausola da 37 milioni di euro ed è stato accostato anche all’Inter in passato. A questo punto, però, i giallorossi sembrano in vantaggio.