La doppietta di Correa e il gol di Immobile regalano alla Lazio 3 punti preziosi per la Champions, per il Milan seconda sconfitta di fila

Con la doppietta di Correa e il gol di Immobile sul finale, la Lazio si porta a casa i tre punti nella difficile gara contro il Milan che chiude la trentatreesima giornata di Serie A. La partita si mette subito in discesa per gli uomini di Simone Inzaghi, che passano in vantaggio grazie al gol dell’argentino al secondo minuto. Prima del duplice fischio dell’arbitro, raddoppia Lazzari, ma il gol, rivisto da Orsato al Var, viene annullato per fuorigioco. A chiudere definitivamente i conti ci pensa sempre Correa che al 51esimo, firmando la sua personale doppietta. Anche in questo caso, però, non sono mancate le critiche per un contatto precedente tra Calhanoglu e Leiva. All’87esimo c’è gloria anche per l’eterno Ciro Immobile che porta i suoi sul definitivo 3-0 con un gol capolavoro.

Lazio-Milan 3-0, Correa e Immobile inguaiano Pioli | La classifica

In attesa della gara da recuperare contro il Torino, la Lazio si porta a cinque lunghezze dal terzo posto in classifica, occupato da Milan, Juventus e Napoli appaiate a 66 punti: la lotta per la Champions League è ancora tutta da scrivere e si preannuncia più infuocata che mai.

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 79, Atalanta 68, Milan 66, Juventus 66, Napoli 66, Lazio* 61, Roma 55, Sassuolo 52, Sampdoria 42, Verona 41, Udinese 39, Bologna 38, Genoa 36, Fiorentina 34, Spezia 33, Torino* 31, Cagliari 31, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18

* una partita in meno