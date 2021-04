Guai in vista per Zlatan Ibrahimovic: la UEFA apre un’inchiesta ufficiale sull’attaccante del Milan, arriva il comunicato

Tra poche ore il Milan scenderà in campo per una sfida di fondamentale importanza contro la Lazio, per la corsa alla prossima Champions League. Nel frattempo arrivano brutte notizie per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è ancora lontano dal campo per un infortunio, ma ora la preoccupazione arriva per ciò che succede fuori dal rettangolo di gioco. Infatti in queste ore la UEFA ha reso noto che ha aperto un’inchiesta ufficiale proprio sul bomber rossonero per un caso legato ad una compagnia di scommesse.

Il comunicato ufficiale recita: “In conformità con l’articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare UEFA, un ispettore etico e disciplinare viene nominato oggi. Questo dovrà condurre un’indagine su una potenziale violazione del Regolamento Disciplinare UEFA da parte di Zlatan Ibrahimovic, per una presunta compagnia di scommesse”. Dunque sale l’apprensione in casa Milan, in attesa che venga spiegata con maggiore chiarezza la situazione.