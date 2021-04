Il Napoli supera lo scoglio del Torino e da un segnale a Juventus e Milan in ottica Champions

Il Torino ospita il Napoli per cercare punti salvezza fondamentali. La squadra di Gattuso, invece, deve continuare sulla falsa riga di Bologna per provare a conquistare un posto in Champions League e agganciare la Juventus al quarto posto.

Torino-Napoli 0-2 | Tabellino marcatori e classifica

La squadra partenopea non delude vincendo 2-0 in casa dei granata. La partita si mette subito in discesa con il gol di Bakayoko dopo appena 11 minuti di gioco. Gli azzurri raddoppiano due minuti dopo con Victor Osimhen che ripaga la fiducia di Gattuso che lo sceglie come titolare al posto di Mertens. Uno-due micidiale del Napoli che mette al tappeto il Torino che nel secondo tempo non riesce a trovare il gol della speranza nonostante una grande reazione.

L’espulsione nel finale di Mandragora è la sintesi della serata negativa della squadra di Nicola. Il Napoli conquista 3 punti che gli permettono di agguantare la Juventus al quarto posto e di candidarsi come una delle principali candidate alla qualificazione in Champions. Il Torino rimane in una posizione di classifica che non garantisce ancora sicurezza, anche se avrà una partita da recuperare.

TORINO-NAPOLI 0-2

11′ Bakayoko, 13′ Osimhen

CLASSIFICA:

INTER 79, ATALANTA 68, MILAN* 66, NAPOLI 66, JUVENTUS 66, LAZIO** 58, ROMA 55, SASSUOLO 52, SAMPDORIA 42, VERONA 41, UDINESE 39, BOLOGNA 38, GENOA 36, FIORENTINA 34, SPEZIA 33, TORINO* 31, CAGLIARI 31, BENEVENTO 31, PARMA 20, CROTONE 18