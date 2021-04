Calciomercato Inter, Sarri sfida Conte per il portiere | Affare in Serie A

L’Inter va a caccia di un interessante colpo in Serie A sul calciomercato. Maurizio Sarri, però, potrebbe presto mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri: l’ultimo scenario

L’Inter continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato alla ricerca di profili giusti che possano rinforzare in maniera considerevole la rosa a disposizione di Antonio Conte. Negli ultimi giorni, si parla molto delle prestazioni di Samir Handanovic. I recenti errori del portiere nerazzurro non hanno di certo fatto piacere a società e tifosi e ora la sua posizione viene valutata con grande attenzione in vista del prossimo futuro.

In ogni caso, l’Inter pare avere tutta l’intenzione di affiancare un portiere giovane e affidabile al numero uno sloveno. Uno dei primi nomi nel mirino della Beneamata è certamente quello di Juan Musso. Anche in questa stagione, l’estremo difensore sta catturando la totale attenzione delle big. Non solo l’Inter è pronta all’assalto e un ritorno in Serie A potrebbe ulteriormente complicare la situazione: stiamo parlando di Maurizio Sarri.

Calciomercato Inter, Sarri va a Roma e lancia l’assalto a Musso: sfida Conte

L’arrivo, sempre più probabile, di Maurizio Sarri in luogo di Fonseca al termine della stagione potrebbe scompaginare la corsa a Musso. Il tecnico ex Napoli e Juventus potrebbe mettere l’estremo difensore in cima alle preferenze per la porta. Conte, quindi, potrebbe avere subito un nuovo ostacolo ai suoi progetti sul calciomercato e per la porta. Il futuro di Musso in bilico con Inter e Roma pronte a sfidarsi: la spinta di Sarri potrebbe essere decisiva.