Calciomercato Juventus, obiettivo Depay | Arriva gratis

La Juventus vorrebbe mettere le mani su Memphis Depay: l’attaccante olandese si libererà a parametro zero dal Lione

L’obiettivo della Juventus è la qualificazione in Champions League. Non solo per una questione di prestigio, ma anche di budget. Senza la Coppa più importante, infatti, potrebbe esserci un ridimensionamento per il mercato in entrata. Paratici dunque aspetta la fine della stagione per puntare deciso sui calciatori che ha, tra l’altro, già adocchiato. Tante sono le occasioni a parametro zero che la Juve vorrebbe cogliere: da Donnarumma a Sergio Ramos, anche se l’obiettivo numero uno sembra essere Memphis Depay.

Juventus, Depay nome caldo a parametro zero

Secondo quanto riferito da ‘Fantacalcio.it‘, la Juventus è a un passo dal chiudere l’affare Memphis Depay, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno dal Lione. Paratici non può ancora affondare il colpo, perché non è certo della qualificazione in Champions della Juve. L’attaccante olandese pare sia diventato l’obiettivo numero uno della dirigenza, a differenza degli altri calciatori che si libereranno gratis.

E ne sono tanti. Oltre ai già nomi detti in precedenza, anche Lucas Vazquez, Aguero, Messi e Boateng sono vicini all’addio dai rispettivi club. La Juventus deve però superare la concorrenza del Barcellona: Koeman ritiene Depay un suo pupillo e vuole portarlo con sé in Liga.