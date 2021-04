Juventus, Mauro contro Dybala | "Passeggia per il campo"

La Juventus non sta vivendo una stagione esaltante sotto il profilo del gioco e dei risultati. Arrivano nuove critiche per Paulo Dybala, questa volta da un grande ex e opinionista bianconero

La Juventus è sommersa dalle critiche, dopo le recenti prestazioni altamente deludenti. Il gioco della squadra continua a latitare e ora la classifica piange. Dopo tanti anni di successi sul campo, infatti, i bianconeri sono in piena lotta per la Champions e con un posto nella massima competizione europea che ora potrebbe essere a rischio. Si discute molto del futuro di Andrea Pirlo e del possibile avvicendamento sulla panchina bianconera a fine anno, ma anche delle prestazioni e del futuro di Cristiano Ronaldo. Intanto, non mancano le critiche ad alcuni dei calciatori più rappresentativi in rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Suggestione scambio in Serie A

Juventus, Mauro contro Dybala: il pensiero sulla sua condizione fisica

La Juventus continua a faticare sul campo e sotto il profilo dei risultati. Uno dei grandi assenti in questa stagione è stato certamente Paulo Dybala. Il grande ex Massimo Mauro ha parlato del momento dell’argentino a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Deve tornare in forma, perché passeggia per il campo. Un centrocampista può andare piano, ma un attaccante a questi livelli non può andare a due all’ora. L’abbiamo visto in altre condizioni, ora o riprende la forma fisica oppure non è utile”. Mauro prosegue poi la sua disanima con un’ultima frecciata: “La qualità deve essere supportata dalle gambe. A quella velocità non può fare niente”.