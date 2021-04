La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni: idea per l’addio di Paulo Dybala, suggestione con scambio!

Saranno settimane intense in casa Juventus tra la conquista per un posto in Champions e la prossima sessione di calciomercato. Tra acquisti e cessioni il club bianconero sarebbe già al lavoro per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala, il talentuoso giocatore argentino che non ha vissuto una grande stagione. Diversi infortuni l’hanno condizionato e non ha reso alla grande: la “Joya” non è stato a disposizione di Pirlo per tanti mesi tornando al gol nel recupero contro il Napoli. Il suo futuro resta sempre in bilico in vista della prossima stagione con alcune idee suggestive.

Calciomercato Juventus, scambio Dybala: idea in Serie A

E così nelle prossime settimane potrebbe nascere un’ipotesi suggestiva con la Roma con Paulo Dybala, pronto ad essere protagonista in ottica calciomercato. La società giallorossa sarebbe vicinissima alla chiusura per Maurizio Sarri per il post Fonseca: l’ex allenatore di Napoli e Juventus stravede per lui e farebbe di tutto per averlo. Inoltre, Dybala è il sogno dei Friedkin, ma al momento ci sarebbe l’ostacolo ingaggio visto che gudagna circa 7 milioni di euro. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022.

L’idea degli intermediari di mercato sarebbe quella di uno scambio suggestivo con Nicolò Zaniolo, che potrebbe tornare a breve protagonista sotto la gestione Fonseca per il rush finale. Il talentuoso centrocampista italiano non vede l’ora di essere al top dopo l’addio agli Europei. Dopo il grave infortunio e il Covid, il giocatore della Roma potrebbe collezionare qualche minuto nelle ultime sfide stagionali.

Il calciomercato inizia già a regalare così idee avvincenti in vista della prossima stagione. Il futuro di Paulo Dybala andrà decifrato al meglio a partire dalle prossime settimane per un’idea generale. Lo stesso dirigente bianconero, Fabio Paratici, infine, ha svelato come ci siano stati dei problemi a causa dell’emergenza sanitaria, ma i contatti per un possibile rinnovo sempre molto attuali.