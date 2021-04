La Juventus potrebbe dire addio a Chiellini e non solo in vista della prossima stagione: assalto al sogno Varane per la difesa

Continua il cammino tortuoso della Juventus in Serie A. I bianconeri si sono nuovamente fermati contro la Fiorentina, rimediando uno scialbo ed inutile pareggio in ottica qualificazione Champions League. Fallito l’obiettivo di vendicare il pesantissimo 0-3 dell’andata all’Allianz Stadium. Aumentano le preoccupazioni in casa ‘Vecchia Signora’ riguardo al finale di stagione, che si prospetta come il più complicato da diversi anni a questa parte. Mentre gli uomini di Pirlo si focalizzano sul prossimo match in programma domenica con l’Udinese, la società conduce i suoi pensieri anche all’ambito calciomercato. In particolare, potrebbe avvenire un cambio considerevole nel reparto difensivo, con un doppio addio e l’assalto al sogno Varane. Vediamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, dall’Argentina: colpo a sorpresa in attacco!

Calciomercato Juventus, doppio addio in difesa: assalto a Varane

Proseguono le incertezze riguardo al futuro di Raphael Varane. Il francese è in scadenza di contratto a giugno 2022, ma il rinnovo pare non sia in programma. Possibile addio in estate al Real Madrid per evitare una clamorosa perdita a parametro zero. Il 28enne, nel frattempo, non si sbilancia e concentra le sue forze e i suoi pensieri sul finale di stagione: “Il mio futuro è chiaro, pongo la mia attenzione sul finale di stagione. Questa è la cosa più importante“.

Queste le parole del centrale durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea. La Juventus, dal canto suo, potrebbe accumulare un tesoretto importante per tentare l’affondo definitivo all’ex Lens. È possibile, infatti, abbandonino la nave Bonucci e Chiellini, quest’ultimo con la decisione di ritirarsi dal calcio giocato a causa dei numerosi stop fisici. L’ex Bari porterebbe nelle casse 20 milioni di euro e l’addio comporterebbe un risparmio sullo stipendio di ben 17 milioni, oltre all’ingaggio di Chiellini. A questo punto, Paratici sfrutterebbe la situazione per realizzare l’assalto a Varane, il cui valore si attesta sui 45 milioni di euro.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, regalo scudetto | Beffa alla Juventus!

A favore dei piemontesi ci sono anche gli ottimi rapporti tra Agnelli e Florentino Perez. La ‘Vecchia Signora’, però, dovrà fare molta attenzione alla forte concorrenza. Sul classe ’93, infatti, ci sarebbero gli interessi molto rilevanti di Chelsea e Manchester United. Aumenta l’incertezza sul futuro di Varane, ma la Juventus ha pronto il piano per l’assalto.