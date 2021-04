La Lazio ha scelto Reina come titolare tra i pali e Strakosha potrebbe decidere di andar via: Tare ha già messo gli occhi sul sostituto

La Lazio ha trovato in Pepe Reina una guida di esperienza e un portiere di assoluta affidabilità. Questo però è andato a discapito Thomas Strakosha che da titolare della scorsa stagione è stato relegato in panchina disputando appena 6 partite in questo campionato. Il portiere albanese non intende trascorrere un’altra stagione da secondo e sta considerando la possibilità di trasferirsi.

Calciomercato Lazio, Dragowski in cima alla lista

Infatti Igli Tare sta già lavorando per trovare un sostituto all’altezza che possa, col tempo, anche prendere il posto di Reina, ormai 38enne. Secondo ‘FirenzeViola.it’ uno dei primi nomi nella lista del club romano è Bartlomiej Dragowski. L’estremo difensore polacco classe ’97 sta prendendo sempre più la scena tra i pali della Fiorentina e ha già tante pretendenti che lo osservano.

Roma e Milan sono tra le squadre più interessate, ma anche all’estero gli estimatori non mancano. La Fiorentina, infatti, sta spingendo per prolungare il suo contratto, garantendosi una cessione remunerativa in futuro. L’attuale valutazione della Viola per il suo portiere è di 20-25 milioni di euro. La Lazio lo tiene d’occhio ma valuta anche altre piste come Cragno, Montipò e Musso che però ha tante richieste in Serie A.