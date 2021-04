Il Milan rischia di dover rivedere le sue strategie di mercato in caso di mancata qualificazione in Champions League: ecco i nomi in ballo

Il Milan rischia di mancare l’ingresso in Champions League: la pesante sconfitta di ieri contro la Lazio rischia di compromettere un cammino sin qui straordinario dei rossoneri che hanno comandato la classifica per tutto il girone d’andata, sgretolandosi, però, in quello di ritorno. La società potrebbe dover rivalutare i progetti in chiave mercato, in caso di mancata qualificazione e questo include anche Florian Thauvin, l’esterno d’attacco dell’Olympique Marsiglia classe ’93.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, tre colpi per trattenere Conte | I dettagli

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, Champions in bilico | Riscatto in dubbio per Tomori!

Calciomercato Milan, Radulovic pista calda

Il francese a fine stagione dovrebbe svincolarsi dal suo attuale club ma senza Champions sarà difficile convincerlo a sposare la causa rossonera. Il Milan infatti valuta alternative in quel reparto, come Jonhatan Ikoné, centrocampista offensivo del Lille classe ’98 e l’esterno d’attacco del Bologna, Riccardo Orsolini.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, affare più lontano | Aumenta la concorrenza

Secondo quando riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, però, il Milan sarebbe ancora sulle tracce dell’attaccante montenegrino classe 2002, Andjia Radulovic. Il giovane della Stella Rossa predilige partire dalla zona esterna del campo per accentrarsi sul mancino e corrisponde al profilo ideale cercato dal Milan. Sul ragazzo c’è l’interesse di Inter, Atletico Madrid e Barcellona, infatti i rossoneri vogliono accelerare le operazioni per sfruttare il prezzo abbordabile richiesto dal club serbo di 5 milioni di euro.