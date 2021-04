La semifinale di andata di Champions League Real Madrid-Chelsea è terminata con il risultato di 1-1. Ecco cronaca e tabellino del match

La gara prometteva spettacolo ed emozioni, e queste non sono certamente mancate in Real Madrid-Chelsea. Gli spagnoli e gli inglesi si sono sfidati nella gara valida per il passaggio alla finale di Champions League. Il risultato finale è di 1-1, con i gol che sono arrivati nel primo tempo. Ad aprire le danze è stato Pulisic, forte fantasista dei ‘blues’ che al minuto numero 14 ha infilato la porta difesa dal forte belga Courtois. A pareggiare i conti ci ha pensato il solito intramontabile Karim Benzema per i padroni di casa, al minuto numero 29′. Il passaggio al turno successivo è ancora aperto per entrambe le squadre e si giocherà nel ritorno allo Stamford Bridge.

Real Madrid-Chelsea, il tabellino

MARCATORI: Pulisic (14′), Benzema (29′)

ARBITRO: Makkelie (Olanda)

AMMONITI: Vinicius, Marcelo, Odriozola, Varane (RM); Pulisic (C)

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Militao, Nacho; Carvajal(77′ Odriozola), Kroos, Modric, Casemiro, Marcelo (77′ Asencio); Vinicius (66′ Hazard), Benzema (92′ Rodrygo). All.: Zidane.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta (67′ James), Jorginho, Kanté, Chilwell; Pulisic (66′ Ziyech), Mount; Werner (66′ Havertz). All.: Tuchel.