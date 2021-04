L’Inter è già proiettata al prossimo anno. Con l’attuale stagione che si chiuderà, salvo clamorose sorprese, con lo scudetto, la società nerazzurra rischia di dover salutare Antonio Conte: il top club punta l’allenatore leccese ma non solo, due big interisti nel mirino per il calciomercato estivo

La sfida in casa del Crotone il prossimo ostacolo per l’Inter nella corsa al tricolore. 11 i punti di distacco sull’Atalanta seconda quando saranno 15 quelli a disposizione da qui a fine campionato: un cammino in discesa che può già lasciare spazio ai pensieri in vista del prossimo calciomercato estivo. Pensieri che possono preoccupare il popolo nerazzurro e che riguardano il destino di Antonio Conte: l’allenatore pugliese nel mirino del top club inglese che punta, anche, due pilastri dei futuri campioni d’Italia: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Inter, doppio scippo dalla Premier: non solo Conte e Lukaku nel mirino

Un addio più che possibile, a giugno, da campione d’Italia. Le strade dell’Inter e di Antonio Conte possono separarsi e, all’orizzonte, spunta una nuova pista inglese. Dopo l’esperienza al Chelsea, adesso a farsi avanti per l’allenatore leccese potrebbe essere l’Arsenal. Daniel Ek, miliardario ideatore di Spotify, sarebbe interessato ad acquisire il club londinese dando il via ad una campagna estiva di spessore, a partire dall’ex ct tra i candidati a succedere ad Arteta.

Non solo Conte però nel mirino dell’Arsenal 2021/22: tra i nomi principali per rinforzare la rosa dei ‘Gunners’, vi sarebbero sia Romelu Lukaku che Nicolò Barella. Il primo ha una valutazione di oltre 100 milioni e potrebbe rappresentare un’importante plusvalenza. Per quanto riguarda Barella, valutato circa 70 milioni dalla dirigenza nerazzurra, partirebbe in caso di mancata cessione ai ‘Gunners’ del belga.

Situazione dunque in divenire, con Conte che potrebbe portare con sè nel suo eventuale approdo all’Arsenal, uno tra Lukaku e Barella.