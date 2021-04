L’Inter sonda il terreno in Spagna per un nuovo esterno: Beppe Marotta prova a giocare d’anticipo

L’Inter si avvicina sempre di più alla conquista dello scudetto che manca da più di 10 anni. Nel frattempo la società studia le strategie per la prossima stagione e il primo step riguarda l’allenatore visto che bisognerà ancora capire quale sarà la decisione di Antonio Conte che vuole delle garanzie per confermare la sua permanenza, soprattutto in ottica Champions League, infatti la dirigenza nerazzurra si sta mobilitando per rinforzare i reparti richiesti dal tecnico leccese.

Calciomercato Inter, sondaggio per Alfonso Pedraza

I nerazzurri tengono nel mirino Rodrigo De Paul, primo obiettivo a centrocampo per alzare il tasso tecnico della squadra. In attacco continuano a circolare i nomi di Edin Dzeko e Olivier Giroud per arricchire il reparto e dare un’alternativa a Lukaku. Negli ultimi giorni, però, circola un nuovo nome per il reparto offensivo, si tratta dell’ala spagnola del Villareal, Alfonso Pedraza. Sembra che anche il Barcellona lo abbia notato e per questo l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta vorrebbe giocare d’anticipo.

Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con il calcio di Antonio Conte: Pedraza può ricoprire tutta la fascia sia da terzino che da ala. Secondo quanto riportato da ‘CaughtOffside’ l’Inter sembra molto interessata al classe ’96 e le cessioni che coinvolgeranno alcuni calciatori a fine stagione potranno favorire l’acquisto dello spagnolo, valutato dal Villareal intorno ai 35 milioni di euro. Una cifra che l’Inter potrebbe sborsare snellendo alcuni ingaggi pesanti.