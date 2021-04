L’Inter vive un gran momento ma intanto restano i dubbi sulla società: arriva l’annuncio sul futuro, c’è il rischio ridimensionamento

È una stagione sicuramente importante quella che sta vivendo l’Inter, che ha collezionato quasi esclusivamente vittorie nel girone di ritorno di Serie A e ora conta i giorni per far partire la festa per lo scudetto. I nerazzurri sono in vetta al campionato da tre mesi e il distacco dalla seconda in classifica è di ben undici punti.

Servono dunque appena quattro punti nelle ultime cinque gare all’Inter per potersi laureare ufficialmente campione d’Italia undici anni dopo l’ultima volta. I nerazzurri erano partiti male con le eliminazioni in Champions League e Coppa Italia ma grazie all’ottimo lavoro di queste settimane sono risaliti definitivamente in Serie A.

Calciomercato Inter, crisi societaria: “Rischio ridimensionamento da subito”

Il giornalista Fabio Ravezzani, attraverso Twitter, ha parlato della situazione societaria dell’Inter che sembra essere ancora delicata, nonostante i prestiti in arrivo. Qualora non dovesse esserci una svolta, potrebbe esserci anche un ridimensionamento importante già a partire dalla prossima estate.

Ecco le parole del giornalista: “Non ho mai pensato che l’Inter venisse travolta dai debiti. Ma la situazione è pesante e non sarà certo un prestito-ponte a risolverla. L’unica soluzione resta una nuova proprietà. Con questa, il club sarebbe costretto a ridimensionarsi da subito”.

Dopo lo scudetto dunque si attendono novità in casa Inter per capire quale sarà il futuro del club e se ci sarà bisogno o meno di una nuova società.