Juventus, che attacco a Ronaldo | "Non è un leader, pensa ai social"

Critiche e attacchi nei confronti di Cristiano Ronaldo per il suo atteggiamento con la Juventus nelle ultime settimane

Tante sono le critiche nei confronti della Juventus e i suoi tesserati in questa stagione. Dalla gestione del mercato del ds Paratici ad Andrea Pirlo, passando per i calciatori cosiddetti top player come Arthur, Ramsey, Morata, Dybala e Ronaldo. Proprio il portoghese è finito nel mirino delle critiche, soprattutto dall’uscita in Champions contro il Porto per un suo errore in barriera. Le sue qualità di leader e trascinatore sono state messe in discussione, anche perché incapace di tirare fuori la Juve da un momento così critico, ora che anche la qualificazione alla prossima Champions è a rischio.

Juventus, la frecciata a Ronaldo

Il giornalista Paolo Bargiggia, sul suo sito ‘PaoloBargiggia.it’, ha parlato delle qualità di leader di Cristiano Ronaldo. Ecco quanto si legge: “Ronaldo sembra più l’ologramma di se stesso, non accetta le critiche e comunica solo attraverso i social. Quando qualcuno lo critica interviene la sorella, la Juve e Pirlo avrebbero bisogno dei suoi gol e non dei suoi post“. Insomma, il rendimento di CR7 sta lasciando a desiderare visto che sono quattro le gare senza segnare. Il giornalista ha poi riferito che la Juventus ha bisogno del portoghese che motiva i compagni e l’ambiente dal vivo, mettendoci la faccia in un momento così difficile.