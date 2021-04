La Juventus è a caccia di colpi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Il reparto che ha bisogno di maggiori ritocchi è senza dubbio il centrocampo con Paratici e colleghi che continuano a tenere nel mirino Manuel Locatelli, mediano del Sassuolo di Roberto De Zerbi ed ex Milan: le ultime di calciomercato sulla Vecchia Signora allenata da Andrea Pirlo



La stagione della Juventus non sta andando particolarmente bene. I bianconeri, domenica contro la Fiorentina, non sono andati oltre il pareggio mettendo in seria discussione la qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League. La Vecchia Signora, che ha in panchina Andrea Pirlo, occupa attualmente il quarto posto a 66 punti in ex aequo con il Napoli di Gennaro Gattuso, al momento terzo per la classifica avulsa, ed il Milan di Stefano Pioli.

Uno dei reparti più in difficoltà della Juventus in questa stagione è senza dubbio il centrocampo. La partenza di un regista come Pjanic si è fatta sentire. Il bosniaco, ora al Barcellona, si è forgiato nel ruolo sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, tecnico attualmente libero, che la prossima stagione potrebbe proprio prendere il posto di Andrea Pirlo tornando alla guida della Vecchia Signora dopo l’addio nel maggio del 2019.

Calciomercato Juventus, rinforzi a centrocampo | Che succede con Allegri?

In caso proprio di ritorno in panchina di Massimiliano Allegri alla Juventus, i bianconeri potrebbero cambiare i piani in sede di calciomercato, ma su un nome ci sarebbe anche l’ok del tecnico livornese. Stiamo parlando di Manuel Locatelli, mediano del Sassuolo di Roberto De Zerbi ed ex giocatore del Milan. Il classe 1998 ha una valutazione di circa 35/40 milioni di euro.

In questa stagione, Locatelli ha collezionato 29 presenze nel campionato italiano di Serie A mettendo a segno 3 gol e fornendo 2 assist ai suoi compagni di squadra, un bel bottino per un mediano che agisce davanti alla difesa.