La Juventus è pronta a rivoluzionare la rosa e un primo colpo può arrivare dal Real Madrid: affare a zero

Potrebbe diventare una stagione da dimenticare quella della Juventus, che dopo aver fallito già diversi obiettivi deve tentare il possibile per chiudere al meglio un’annata difficile. I bianconeri hanno detto addio ormai da diverso tempo allo scudetto ma devono continuare a lottare per conquistare almeno la quarta posizione in classifica.

L’accesso alla prossima Champions League è fondamentale per programmare con più serenità il futuro ma la situazione è attualmente in bilico. La ‘Vecchia Signora’ occupa infatti la terza posizione in classifica ma a pari punti con Napoli e Milan, con la Lazio appena dietro di soli due punti. A metà maggio poi ci sarà la finale di Coppa Italia con l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, occasione Marcelo: può partire a zero

Mentre la squadra lotta per salvare il finale di stagione, la società pensa ai nuovi colpi di calciomercato per rialzarsi in futuro. C’è bisogno infatti di una sorta di rivoluzione per vedere una svolta definitiva e un’occasione potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, infatti, i ‘Blancos’ potrebbero far partire in anticipo il terzino Marcelo. Il brasiliano non sta vivendo una grande annata e anche ieri contro il Chelsea non ha disputato un’ottima gara. Il suo contratto scade nel 2022 ma il Real Madrid potrebbe anche svenderlo gratis già nella prossima estate per liberarsi dell’ingaggio.

In caso di cessione dunque potrebbe farsi avanti la Juventus che cercherebbe di sfruttare l’occasione a parametro zero.