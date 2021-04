Stagione negativa per Samu Castillejo che in estate dovrebbe lasciare il Milan. Al suo posto i rossoneri guardano anche in casa Paris Saint Germain

Dopo il pesante KO contro la Lazio rimediato all’Olimpico la situazione Champions del Milan inizia a farsi complicata. La lotta per un posto tra le prime quattro è diventata più agguerrita ed avvincente che mai, con Ibra e soci che al momento occupano la quinta posizione dopo un’intera prima fase di stagione da capolista. La truppa di Pioli ha infatti tirato il freno nel corso del girone di ritorno, ed ora dovrà prepararsi all’intenso rush finale per evitare la beffa. Al termine dell’annata sarà poi tempo di tornare a concentrarsi sul mercato tra entrate ed uscite. In questo frangente in particolare spicca il nome di Samu Castillejo, reduce da una stagione molto complicata e probabile partente nella prossima sessione di trasferimenti. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, senza Champions sfuma il colpo | Le alternative

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, tre colpi per trattenere Conte | I dettagli

Calciomercato Milan, Castillejo delude: suggestione Sarabia dal PSG

Tra infortuni e prestazioni sottotono, Castillejo sembra uno dei principali indiziati a fare le valige in estate. Molto probabile un rientro in Liga, dopo l’ottima esperienza con la maglia del Villarreal. La dirigenza rossonera osserva inoltre le occasioni più interessanti sul mercato e i profili che potrebbero fare al caso di Stefano Pioli al suo posto. Oltre al solito Thauvin per il quale la concorrenza non manca, potrebbe salire in cattedra anche un nome direttamente dal Paris Saint Germain, che questa sera sarà di scena in Champions contro il Manchester City.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, affare più lontano | Aumenta la concorrenza

Si tratta di Pablo Sarabia, polivalente esterno spagnolo classe 1992, capace di giocare su tutto il fronte offensivo, e di apportare eventualmente gol (ben 7 i questa stagione), e soprattutto esperienza internazionale. L’ala del PSG con il rinnovo di Di Maria e i soliti Neymar e Mbappe è relegata al ruolo di comprimario, ed anche la prossima stagione la situazione non sembra in procinto di cambiare. Per queste ragioni lo stesso Sarabia potrebbe volere un’avventura da titolare in un club che giocherà la Champions. Il valore di mercato è sui 25 milioni ma molto dipenderà dall’eventuale qualificazione europea del Milan.