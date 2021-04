Il Milan si concentra in sede di calciomercato per trovare nuove occasioni: incontro per un talento a centrocampo, sorpasso a Roma e Inter

Continua il momento negativo del Milan in campionato. I rossoneri hanno rimediato due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio e pare che l’incantesimo Pioli sia svanito. Per gran parte dell’annata, i lombardi sono stati addirittura in testa alla classifica, prima di essere superati dalla più attrezzata Inter. Ora sono scivolati addirittura al quinto posto, a pari punti con Juventus e Napoli. Un trend non poco negativo, che preoccupa tutto l’ambiente milanista. Il principale obiettivo – tornare in Champions League – è ormai compromesso e il rischio che possa non avverarsi è più che concreto. La società, perciò, corre ai ripari e cerca nuove opportunità in sede di calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Occhio, in particolare, a un nome a sorpresa per la mediana.

Calciomercato Milan, incontro in sede per Kokcu: sorpasso a Roma e Inter

Dal campo al calciomercato. Momento di riflessione profonda in casa rossonera. Al termine del campionato mancano solo cinque giornate e la squadra si appresta ad affrontare finale di stagione a dir poco infuocato. Le recenti prestazioni negative degli uomini di Pioli hanno compromesso non poco il ritorno in Champions League, traguardo fondamentale per continuare a pensare in grande per il futuro. La società, nel frattempo, si muove già al fine di trovare occasioni per rimpolpare e rinforzare la rosa a disposizione.

In particolare, arriva una novità interessate a proposito di un colpo a sorpresa per la mediana. Come riferisce ‘Sky Sport’, Maldini sarebbe sulle tracce di un giovane talento della prima divisione olandese. Il profilo in questione porta al nome di Orkun Kokcu, centrocampista classe 2000 in forza al Feyenoord. Il talento sta mettendo in mostra qualità fuori dal comune ed è l’elemento più importante dell’Eredivisie nel suo ruolo assieme a Gravenberch. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025.

C’è stato, inoltre, un incontro tra le parti oggi a Casa Milan, con l’entourage del calciatore – il padre e un intermediario – che ha fatto visita a Maldini e alla dirigenza del ‘Diavolo’. Si è trattato per il momento di un meeting interlocutorio, per constatare le condizioni di un’eventuale trattativa. Potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione, tenendo conto anche della situazione finanziaria complicata in cui sta navigando il Feyenoord. Attenzione, però, alla folta concorrenza: sul gioiello turco – nato in Olanda – avrebbero messo gli occhi Roma, Inter, Lione e, in passato, anche Arsenal. Vedremo chi la spunterà, con il Milan che continua a seguire la linea giovani.