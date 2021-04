Il Milan intende rinforzare anche la difesa vista la probabile cessione di Alessio Romagnoli. Priorità al riscatto di Tomori, ma c’è una pista che porta dritto in Ligue 1

Champions o non Champions, è pressoché certo che nel prossimo calciomercato estivo il Milan proverà a liberarsi di Alessio Romagnoli. Il centrale nativo di Anzio ha perso il posto da titolare e di fatto rotto con l’ambiente. In più c’è la questione contratto, in scadenza a giugno 2022, che rappresenta la classica goccia che fa traboccare il vaso. Il suo agente Raiola, col quale si sono interrotte le trattative per il prolungamento di Donnarumma – il portiere viaggia in direzione Juventus – lo sta già offrendo a destra e a manca come confermano le ultime indiscrezioni spagnole e inglesi. Il club targato Elliott potrebbe dire sì di fronte a una proposta da 20-25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Juventus, Repice: “Dalla Superlega a Ronaldo e Dybala, vi dico tutto”

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Bagni: “L’Inter può aprire un ciclo con Conte, Gattuso non rimarrà”

Calciomercato Milan, dalla Francia l’erede di Romagnoli: ‘beffa’ a Inter e Juventus

I soldi della cessione di Romagnoli, che attualmente in rossonero guadagna circa 3,5 milioni netti, Maldini e soci potrebbero girarli al Chelsea per il riscatto di Tomori fissato intorno ai 30 milioni di euro. Va detto, però, che il 23enne inglese potrebbe non voler restare al Milan qualora la squadra di Pioli non dovesse riuscire a qualificarsi per la Champions 2021/2022. A Londra, del resto, lo aspettano a braccia aperte, con Tuchel pronto a puntare su di lui appurate le enormi qualità che il classe ’97 ha manifestato nel corso di questa fin qui breve ma intensa avventura in Serie A. In tal caso, la dirigenza milanista potrebbe virare su Sven Botman, centrale mancino olandese protagonista di una super stagione col Lille, primo in Ligue 1. L’interesse per il ‘colosso’ (alto 1 metro e 91) classe 2000 è noto, con l’ex Ajax che potrebbe sbarcare a Milanello assieme all’attuale compagno di squadra Maignan, scelto dal Milan (c’è già un accordo col ragazzo) per prendere eventualmente il posto di Donnarumma.

Ottimi i rapporti col Lille, per il doppio colpo sarebbe necessario un investimento di 37-40 milioni di euro. Mettendo le mani sul cartellino di Botman, il club di via Aldo Rossi metterebbe ko sia Inter che Juventus, anch’esse da tempo interessate al 21enne nativo di Badhoevedorp.

A.R.