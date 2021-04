La Juventus punta a chiudere al meglio l’attuale stagione, programmando con largo anticipo la prossima. Occhi al calciomercato estivo che può regalare un tesoretto da ben 63 milioni alla società bianconera: due pilastri possono approdare in Premier League nei prossimi mesi

La trasferta in casa dell’Udinese per mantenere viva la corsa ad un posto valido per qualificarsi alla prossima Champions League. La Juventus di Pirlo deve limitare i danni e chiudere al meglio la stagione, decisamente sotto le aspettative. Dal campo al calciomercato, la società torinese valuta due cessioni che possono portare ad un tesoretto di ben 63 milioni di euro: addio ai big durante la prossima estate.

Calciomercato Juventus, Szczesny e non solo: doppia cessione in Premier

Il prossimo mercato bianconero passerà, inevitabilmente, dalle cessioni. Con la qualificazione Champions ancora in bilico, la Juventus valuta un doppio addio che frutterebbe diversi milioni in entrata nelle casse del club torinese. A partire in direzione Londra potrebbe essere Wojciech Szczesny, ormai da tempo sulla porta d’uscita e destinato a salutare la Juventus: il polacco piace al Tottenham che potrebbe cambiare tanto in vista della prossima stagione.

Non solo l’ex Roma, però, sul taccuino degli ‘Spurs’. Se la cessione del polacco frutterebbe 22-23 milioni di euro, altri 40 arriverebbero dall’addio di Rodrigo Bentancur. L’uruguagio, nel mirino di diversi top club europei, potrebbe sbarcare insieme al portiere proprio al Tottenham, salutando di fatto la Serie A.

Un tesoretto importante, da 63 milioni di euro, per la Juventus che può vivere una piccola rivoluzione nel prossimo calciomercato estivo. Da Szczesny a Bentancur, il rilancio bianconero passa dalle cessioni: il Tottenham alla finestra.