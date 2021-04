Un’estate di calciomercato caldissima attende Juventus ed Inter che, nei prossimi mesi, potrebbero imbastire un clamoroso scambio per la stagione 2021/22. Occhio ai bilanci, con l’idea che porterebbe nelle casse di bianconeri e nerazzurri un’importante plusvalenza: i nomi in ballo

La sfida sul campo sta vedendo l’Inter di Conte dominare la Serie A e avvicinarsi, a grandi passi, al 19esimo scudetto nerazzurro. Il club meneghino potrebbe tuttavia aprire un dialogo con la dirigenza juventina, per quello che a tutti gli effetti sarebbe uno scambio economicamente conveniente per ambedue le società nel prossimo calciomercato estivo: i nomi nel mirino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, doppio addio clamoroso | Bye bye Conte

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, presidente ‘costretto’ | Top player con lo sconto!

Calciomercato, scambio Juventus-Inter: i big sul piatto

In casa Juventus la volontà sarebbe quella di registrare una ricca plusvalenza grazie a Rodrigo Bentancur. Il talento uruguagio, in scadenza nel giugno 2024, può partire e finire in nerazzurro, con una clamorosa suggestione di scambio con l’Inter di Conte. La società nerazzurra, in caso di mancato rinnovo, proverebbe a mettere sul piatto il cartellino di Marcelo Brozovic, in scadenza tra un anno con l’Inter. Scambio con i due centrocampisti valutati 40 milioni e che, a bilancio, farebbero dunque respirare le finanze di Inter e Juventus.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In tal senso, il centrocampista uruguagio, attualmente, a bilancio pesa circa 5 milioni di euro e in caso di cessione, la Juventus dovrebbe versare nelle casse del Boca Juniors una parte dell’eventuale rivendita. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Marcelo Brozovic. Arrivato nell’estate 2016 per 8 milioni (3 di prestito, 5 di riscatto), l’ex Dinamo Zagabria rappresenterebbe una plusvalenza assoluta per le casse dell’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Romagnoli via | Blitz in Francia per l’erede: Inter e Juve ko

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, regalo scudetto | Beffa alla Juventus!

Un affare che, dunque, può portare risvolti più che coinvenienti ad entrambe le società italiane che, da un punto di vista economico, non stanno vivendo il migliore dei moment: Brozovic a Torino e Bentancur nella Milano nerazzurra.