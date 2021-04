Dopo l’ormai vittoria dello Scudetto, davvero ad un passo, l’Inter dovrà programmare la nuova stagione: assalto da 100 milioni per il top player

Antonio Conte è tornato alla grande nel calcio italiano. Dopo aver centrato la finale di Europa League alla guida dell’Inter alla sua prima stagione, l’allenatore leccese ha portato i nerazzurri a trionfare con lo Scudetto ormai davvero ad un passo. L’aritmetica potrebbe arrivare già nei prossimi giorni con una cavalcata da urlo dopo mesi di rincorsa avvincente. E così la società milanese dovrebbe programmare la prossima stagione e, proprio nelle scorse ore, è arrivato a Milano il presidente Zhang sia per festeggiare il successo in campionato che per le nuove idee societarie.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, doppio addio clamoroso | Bye bye Conte

Calciomercato Inter, assalto dalla Premier per Lukaku

Come svelato dal tabloid inglese “The Sun” ci sarebbe il forte interessamento del Chelsea per l’attaccante belga, Romelu Lukaku, considerato l’alternativa ad Haaland. I “Blues” potrebbero mettere sul piatto circa 100 milioni di euro per il centravanti, che dopo gli esordi all’Anderlecht, è volato in Inghilterra vestendo da giovanissimo la maglia del Chelsea. In due stagioni sotto la gestione Conte Lukaku ha messo finora a segno 61 gol in 91 partite complessive giocate con la casacca nerazzurra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, presidente ‘costretto’ | Top player con lo sconto!

L’attaccante dell’Inter sarebbe l’alternativa giusta ad Haaland con Thomas Tuchel che avrebbe già espresso il suo parere positivi per l’eventuale arrivo del belga. Un colpo interessante che farebbe tremare proprio Antonio Conte, che ha impostato il suo gioco proprio appoggiandosi sulla forza e qualità dell’ariete belga. Saranno settimane interessanti per decidere il futuro dei top player nerazzurri con l’Inter pronti anche a blindarli allontanando così le sirene dall’estero.

L’Inter continua ad essere protagonista dopo tanti anni vissuti nell’oblio. L’arrivo dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, ha rivoluzionato completamente l’idea della società risolvendo senza problemi numerose dinamiche. Ed ora stanno arrivando i primi frutti della programmazione del club nerazzurro, pronto ad essere nuovamente competitivo anche a livello internazionale.