La Juventus continua a monitorare il fronte calciomercato in vista della prossima stagione: intrecco possibile con il Napoli, ma c’è l’ostacolo

Una stagione completamente da dimenticare rispetto agli anni d’oro della Juventus. Il club bianconero vorrebbe subito invertire il trend correggendo gli errori degli ultimi mesi. Così Paratici e Nedved sono già al lavoro per trovare interessanti colpi per puntellare la rosa a disposizione del futuro allenatore della Juventus. Andrea Pirlo potrebbe subire andare via con Massimiliano Allegri pronto a montare subito in sella.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, doppio addio clamoroso | Bye bye Conte

Calciomercato Juventus, scambio suggestivo Zielinski-Dybala

La dirigenza torinese dovrà così monitorare attentamente anche il futuro di Paulo Dybala. Il talentuoso giocatore argentino non è stato a disposizione di Pirlo per tante settimane a causa di un fastidioso dolore al ginocchio. Inoltre, c’è anche in ballo il suo rinnovo contrattuale con lo stesso Paratici che ha spiegato più volte di essere al lavoro con l’entourage della “Joya” per risolvere alcuni cavilli burocratici. Inoltre, sarebbero arrivate anche conferme sul possibile arrivo a Torino del direttore Cristiano Giuntoli, al momento al fianco di De Laurentiis al Napoli dopo l’exploit al Carpi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, presidente ‘costretto’ | Top player con lo sconto!

L’idea suggestiva arriverebbe proprio dalla squadra partenopea con Piotr Zielinski, protagonista di una stagione importante sotto la gestione Gattuso. Il centrocampista polacco è diventato l’uomo in più con l’allenatore calabrese che gli ha dato maggiore libertà dal centrocampo in su. E così l’ex Empoli è stato mortifero sia in rifinitura che per quanto riguarda i numerosi gol messi a segno in questa stagione. L’ipotesi di scambio è davvero avvincente, ma ci sarebbe l’ostacolo ingaggio per quanto riguarda l’argentino che guadagna al momento 7,3 milioni di euro.

La Juventus vuole essere protagonista già a partire dalla prossima stagione centrando al momento la qualificazione alla prossima Champions. In caso di Europa sarebbe un fallimento totale con l’allontamento immediato di Andrea Pirlo.