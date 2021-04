Il Barcellona tenta la Juventus con uno scambio che potrebbe mettere al palo sia l’Inter, sia il Milan, interessate al giovane blaugrana

Con il campionato agli sgoccioli è già tempo di bilanci. E qualcosa da recriminare quest’anno, alla Juventus, ce l’hanno. Soprattutto a centrocampo, uno dei reparti presi più di mira da opinionisti ed esperti, e che effettivamente ha mostrato diverse fragilità nel corso della stagione. In vista di questo, la dirigenza dei bianconeri sta pensando di cambiare qualche pedina nel calciomercato estivo, un assist potrebbe arrivare dal Barcellona, mettendo, tra l’altro, i bastoni tra le ruote anche a Inter e Milan, molto interessate al nome che i blaugrana avrebbero proposto alla ‘Vecchia Signora’ per lo scambio.

Calciomercato Juve, il Barça su Rabiot | Lo scambio beffa per Inter e Milan

Martoriate dalla crisi economica e finanziaria dovuta alla pandemia, molte squadre per la prossima finestra di calciomercato cercheranno di tentare i loro colpi più che attraverso trasferimenti definitivi pagati milioni di euro, grazie alla formula dello scambio. La Juventus e il Barcellona non fanno eccezione, e infatti la dirigenza dei blaugrana avrebbe proposto a Fabio Paratici & co uno switch niente male tra il centrale francese Adrien Rabiot e il giovane Emerson Royal, ora in prestito al Real Betis Balompié.

Arrivato a costo zero nell’estate del 2019, l’ex Paris Saint-Germain non ha dimostrato di essere all’altezza del compito, specie in una squadra come quella allenata dal ‘Maestro’ Andrea Pirlo. Proprio per questo motivo, l’idea proposta dai catalani appare molto allettante alla Juventus.

Il brasiliano, classe 1999, un gol e quattro assist all’attivo in Liga spagnola con i sivigliani, era finito anche nella lista di Inter e Milan, in una sorta di derby da giocare fuori dal rettangolo verde. Con l’approdo alla Continassa, quindi, i bianconeri potrebbero guadagnarci anche in vista, appunto, di uno ‘sgarbo’ alle due dirette concorrenti al titolo per l’anno prossimo. Senza dimenticare, ovviamente, l’effettivo alleggerimento del monte ingaggi che arriverebbe con la cessione di Rabiot, che pesa sul groppone della Juventus 7 milioni di euro (più bonus) netti a stagione.