Uno degli obiettivi della Juventus potrebbe ‘sfumare’ a breve per il rinnovo vicino con la squadra spagnola

Con un annus horribilis che ancora deve finire e, quindi, tra il tracollo in Champions League con il Porto, il terzo posto in comproprietà con Milan e Napoli e l’abbandono di qualsiasi possibilità di raggiungere il decimo scudetto consecutivo – di solo appannaggio dell’ex Conte e dell’Inter, al momento -, per la Juventus non arrivano buone notizie neanche sul fronte calciomercato. Uno degli obiettivi della dirigenza bianconera, che neanche a dirlo non sta vivendo i suoi giorni migliori, potrebbe firmare il rinnovo di contratto. O per lo meno così dicono dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, manca poco al rinnovo di Sergio Ramos

Secondo quanto rivelato, infatti, da ‘El Mundo Deportivo’, la telenovela per il rinnovo di Sergio Ramos con il ‘suo’ Real Madrid sta per arrivare a una fumata bianca. Il capitano e difensore centrale dei merengues era stato accostato alla Juventus proprio in virtù di una firma con il club di Florentino Perez che tarda(va) ad arrivare, alimentando quindi un sogno per tutti i tifosi che avrebbero voluto rivedere Cristiano Ronaldo e il numero 4 insieme.

L’accordo di massima trovato prevede che Ramos accetti una riduzione dello stipendio, ma sul piatto ballano ancora gli anni di contratto. La politica del Real Madrid prevede che al compimento dei trent’anni i calciatori vengano ‘testati’ anno dopo anno, e non si è fatta eccezione neanche per il capitano, che invece vorrebbe portare a due gli anni che lo legherebbero ancora ai Blancos. Nonostante questo, però, il trentacinquenne di Siviglia, assicurano dalla sua cerchia più stretta, rimarrà a Madrid. E l’ultimo atto di questa tiritera si vedrà soltanto quando si siederà di fronte al numero uno della società.

Per quanto riguarda, invece, il suo rientro in campo, Sergio Ramos ha come obiettivo di riprendersi dall’infortunio muscolare per la semifinale di Champions League del 5 maggio a Stamford Bridge contro il Chelsea. Un nodo cruciale per la stagione della squadra di Zinedine Zidane che viene dal pareggio in casa con gli uomini di Thomas Tuchel e che ce la metterà tutta per raggiungere, un’altra volta, la coppa dalle grandi orecchie.