Calciomercato Juventus, il contratto di Suarez | Cifre e dettagli

La Juventus la scorsa estate avrebbe volentieri acquistato Luis Suarez: il contratto dell’uruguaiano era già pronto

La Juventus nella sessione di mercato estiva ha cercato a lungo un centravanti. Il primo nome della lista era Luis Suarez, ma anche giocatori come Edin Dzeko e Arkadiusz Milik erano finiti nel mirino della dirigenza bianconera. ‘El Pistolero‘, in uscita dal Barcellona, era l’obiettivo numero uno del direttore sportivo Paratici. E la vicenda sul suo esame di italiano ha destato parecchio scalpore. La Juve era vicina a concludere l’affare, tanto che il contratto da firmare era già pronto. E infatti sono emersi alcuni dettagli.

Juventus, il contratto di Suarez

Secondo quanto riferito dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, nell’edizione odierna, Luis Suarez avrebbe dovuto firmare con la Juventus un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione. C’erano anche diversi bonus nell’accordo coi bianconeri: un bonus da 500 mila euro in caso di vittoria della Champions League; un altro, sempre da 500 mila euro, in caso di 15 gol segnati; e 150 mila euro in caso di vittoria dello scudetto. Un retroscena che non fa che amareggiare i tifosi della Juve, che al centro del loro attacco ora hanno Alvaro Morata, ma probabilmente con Suarez le cose sarebbero andate diversamente.