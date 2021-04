La Juventus è già concentrata sui movimenti di calciomercato che, durante la prossima sessione estiva, potrebbero stravolgere la rosa a disposizione di Andrea Pirlo: l’agente di uno dei leader bianconeri esce allo scoperto e si sbilancia sul possibile approdo in Germania

Il match allo ‘Stadio Friuli’ contro l’Udinese per tornare a vincere, dopo il mezzo passo falso contro la Fiorentina. In attesa di affrontare settimana prossima il Milan in un big match cruciale per la qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus deve fare i conti con il possibile addio di uno dei pilastri dello spogliatoio bianconero nel prossimo calciomercato estivo. Si tratta di Gianluigi Buffon, accostato a diversi club per la prossima annata: arrivano le parole del procuratore del portiere 43enne.

Calciomercato Juventus, svolta Buffon: l’annuncio dell’agente

Quella che sta vivendo potrebbe essere l’ultima stagione di Gianluigi Buffon con la casacca bianconera. Lo storico portiere della Juventus è infatti in scadenza il prossimo giugno con la ‘Vecchia Signora’ e, all’orizzonte, si prospetta più di un’opzione per il 43enne di Carrara. Nelle ultime ore è ventilata la possibilità di un trasferimento in Bundesliga, con la pista che porterebbe Buffon all’Eintracht Francoforte per il prossimo anno.

In tal senso, si è sbilanciato lo storico agente del portiere Silvano Martina ai microfoni di ‘Bild’: “Non abbiamo mai avuto contatti, è tutto sbagliato”. Una smentita in piena regola che allontana dunque il possibile approdo in Germania dell’estremo difensore, nonostante la chiara necessità dell’Eintracht Francoforte di trovare un nuovo rinforzo tra i pali.

Il destino di Buffon pare quindi ancora una grossa incognita: la probabilità che il portiere della Juventus si trasferisca a Francoforte è, però, in netto calo dopo le parole dell’agente al quotidiano tedesco nelle ultime ore.