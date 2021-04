Il Milan di Stefano Pioli è a caccia di colpi in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. I rossoneri, al momento al quinto posto nel campionato italiano di Serie A e alla ricerca di un posto in Champions League nella prossima stagione, potrebbero puntare su un centrocampista del PSG per rinforzare l’organico: stiamo parlando di Gana Gueye, mediano del club parigino



Il Milan di Stefano Pioli è ad un momento cruciale della sua stagione. I rossoneri infatti, dopo aver veleggiato in testa alla classifica per gran parte del campionato, ora si trovano al quinto posto in Serie A e devono riguadagnarsi l’entrata nella fase a gironi della prossima stagione in Champions League. Le prossime cinque sfide saranno quindi fondamentali per il presente ed il futuro della società meneghina che dovrà programmare anche le operazioni di calciomercato in base ai risultati ottenuti.

Chi in Champions League c’è già è invece il PSG che, ieri sera, ha perso nella semifinale di andata contro il Manchester City di Pep Guardiola. Fra i protagonisti in negativo della squadra allenata da Mauricio Pochettino c’è senza dubbio Gana Gueye, mediano arrivato a Parigi dall’Everton, che potrebbe diventare un’occasione di mercato proprio per il Milan la prossima estate.

Calciomercato Milan, idea Gueye | I dettagli della possibile operazione

Il Milan di Stefano Pioli potrebbe quindi mettere gli occhi su Gana Gueye, centrocampista centrale del PSG di Mauricio Pochettino. Il giocatore, classe 1989, ha un contratto in scadenza con la società francese nel 2023 ed attualmente ha una valutazione di mercato di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Le prestazioni non particolarmente esaltanti e la durata del contratto non lunga potrebbero però portare i francesi ad abbassare le pretese per Gueye venendo quindi incontro ad una possibile offerta del Milan di Maldini.

In questa stagione con la maglia del PSG, Gueye ha collezionato 25 presenze in Ligue 1 mettendo a segno due reti e fornendo due assist ai suoi compagni di squadra. Sono invece 10 finora le apparizioni del 31enne in questa edizione della Champions League.