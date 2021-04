Calciomercato Milan, rinnovo Kessie | Suggestione Inter: lo scambio

Il Milan potrebbe perdere Franck Kessie nella prossima sessione di mercato: il rinnovo è sempre più complicato

Il Milan oltre alle vicende legate al campo si ritrova a gestire anche alcune situazioni abbastanza spigolose in sede di mercato. La squadra di Pioli è momentaneamente quinta e dalla prossima estate potrebbe anche iniziare a perdere i suoi pezzi pregiati. Donnarumma e Calhanoglu sono in scadenza il prossimo 30 giugno, ma anche il futuro di Franck Kessié è in bilico. Il centrocampista ivoriano ha il contratto fino al 2022 e non è ancora chiaro se rinnoverà o meno. Molto dipenderà dalla posizione finale del Milan in classifica.

Milan, clamoroso scambio con l’Inter

Se il Milan non dovesse arrivare in Champions League, sarà molto difficile che Kessié rinnovi il suo contratto. Senza la Coppa più importante, infatti, le casse dei rossoneri sarebbero molto rimaneggiate e tanti top club si fionderebbero sul centrocampista. Tra questi, potrebbe esserci anche l’Inter. Paolo Maldini si ritroverebbe a cercare di respingere l’assalto dei cugini nerazzurri, ma comunque perderebbe il giocatore un anno dopo a parametro zero. Come succederà con Donnarumma e Calhanoglu se le trattative per il rinnovo non andranno a buon fine.

D’altra parte, l’Inter potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica per convincere il Milan a cedere Kessié. Un affare in cui potrebbe rientrare Christian Eriksen, che negli ultimi mesi si è affermato come uno dei titolari del centrocampo di Antonio Conte.