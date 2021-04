Il Napoli a caccia di un nuovo attaccante: Giuntoli prova a pescare di nuovo in Francia dopo il colpo Osimhen

Il Napoli è a lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione dove, salvo clamorose sorprese, Gattuso non sarà più alla guida del club. Il primo passo sarà quello di trovare un nuovo allenatore che possa imprimere il giusto impatto alla squadra, successivamente la società dovrà individuare i giocatori che possano alzare il livello in vista di una possibile qualificazione in Champions League.

Calciomercato Napoli, Giuntoli segue Boulaye Dia

Dopo l’arrivo di Victor Osimhen in estate, il Napoli guarda ancora in Francia per l’attacco. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è già a lavoro e sembra aver individuato il profilo adatto. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ il club partenopeo sarebbe sulle tracce di Boulaye Dia, attaccante senegalese con cittadinanza francese classe ’96.

Con la maglia del Reims ha messo a segno 16 gol in questa stagione tra Ligue 1 e Coppa di Francia e il Napoli lo sta monitorando.Il suo talento non è passato inosservato neanche alla Fiorentina che lo sta seguendo a distanza per sopperire all’eventuale partenza di Dusan Vlahovic, richiesto da molti club di Serie A e non solo. Anche in Premier League gli estimatori non mancano e il West Ham sembra in prima fila.