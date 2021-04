Il sottosegretario alla Salute Costa ha annunciato che per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus ci sarà il pubblico

Arriva una buona notizia per il mondo del calcio, e ad annunciarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa: per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus gli spalti non saranno vuoti. “La finale di Coppa Italia, Atalanta-Juventus, prevista per il 19 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà aperta al pubblico. Dopo essermi confrontato con il Ministro Roberto Speranza, confermo la disponibilità del Governo ad aprire lo stadio ai tifosi al 20% della capienza“, ha detto il sottosegretario.