Il Manchester United dopo un inizio di gara complicato ribalta il risultato e chiude la semifinale di andata con un sonoro 6-2 contro la Roma: all’Old Trafford la squadra di Solskjaer mette in cassaforte l’accesso alla finale di Europa League

Una gara in salita per la Roma che, dopo una manciata di minuti, ha perso uno dei suoi pilastri. Jordan Veretout si fa male e lascia il campo a Villar. Poco dopo lo United imbastisce una meravigliosa azione iniziata da Pogba che scarica su Cavani: il Matador serve Bruno Fernandes che con un tocco delizioso, al minuto 8, super Pau Lopez e porta i ‘Red Devils’ in vantaggio. I giallorossi non si perdono d’animo e al 15′ trovano il pari su calcio di rigore: scivolata e fallo di mano in area di Paul Pogba, Pellegrini batte De Gea e firma l’1-1.

LEGGI ANCHE >>>Manchester United-Roma, Solskjaer punge: “Notte del 7-1 fu fantastica”

LEGGI ANCHE >>>Manchester United-Roma, da Pogba a Dzeko | Le formazioni UFFICIALI

Manchester United-Roma, Dzeko illude: Cavani firma la rimonta

Le cattive notizie per i capitolini però, continuano: al 28′ si fa male alla spalla Pau Lopez dopo una grande parata su Pogba, al suo posto entra Mirante. Roma che continua a fare la sua partita e al 34′, dopo una bella triangolazione, trova il vantaggio con l’assist di Pellegrini che serve Dzeko: il bosniaco, a tu per tu, insacca e sigla l’1-2. Finale di primo tempo chiuso con l’infortunio di Spinazzola, tra i migliori in campo, che al 38′ viene rimpiazzato da Bruno Peres. Nella ripresa a sorridere è lo United che al 48′, in contropiede, acciuffa il pari: bel gol di Cavani su assist del solito Bruno Fernandes.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Cresce con il passare dei minuti la squadra di Solskjaer ed il solito Cavani firma la personale doppietta al 64′, approfittando di un’incerta respinta di Mirante. Al 71′ contestatissimo penalty concesso per un dubbio fallo in area di Smalling su Cavani: dal dischetto Bruno Fernandes sigla il 4-2.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, nome caldo in difesa | Pista in Serie A

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, incontro a sorpresa per la mediana | ‘Beffate’ Roma e Inter!

Pochi minuti e la squadra di Solskjaer chiude i conti. Pogba al 75′ firma il 5-2 seguito, infine, da Greenwood che da poco entrato chiude il match con un sonoro 6-2 al minuto 86. Si complica non poco una possibile rimonta all’Olimpico nel match di ritorno.